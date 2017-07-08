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Дальнее зарубежье 08.07.2017 09:58

В США верят, что Россия всерьез готова добиваться соблюдения перемирия в Сирии

В Вашингтоне верят в серьезность намерений Москвы добиться соблюдения перемирия на юго-западе Сирии, заявил высокопоставленный сотрудник госдепартамента.

"Основываясь на тех переговорах, которые мы вели в течение последних нескольких месяцев, а также учитывая масштаб проблемы, которую мы начинаем (решать - ИФ), у нас есть чувство, что они (российская сторона - ИФ) всерьез хотят это выполнить", - сказал он журналистам в пятницу.

"Это, безусловно, стоит наших усилий и нашего времени, посмотреть, способны ли они (российская сторона - ИФ) обеспечить выполнение (перемирия - ИФ) сторонами, на которые они имеют влияние", - сказал высокопоставленный дипломат.

"И если это так, если объявленное перемирие станет реальным перемирием, это будет хорошей возможностью работать с русскими по другим аспектам урегулирования сирийского конфликта", - отметил представитель госдепа.

В то же время, заметил он, "мы пока довольно осторожны, ставим перед собой скромные цели".

Отвечая на вопрос о том, почему перемирие объявляется тогда, когда детали его осуществления еще предстоит прорабатывать, дипломат указал на "растущий уровень насилия в этой части Сирии".

По его словам, все стороны были заинтересованы в прекращении насилия в Сирии.

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Тэги: США, РОССИЯ, СИРИЯ, ПЕРЕМИРИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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