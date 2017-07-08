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Дальнее зарубежье 08.07.2017 09:40

В США не ждут от террористов "Джабхат ан-Нусры" соблюдения перемирия на юго-западе САР

В Вашингтоне прогнозируют, что "Джабхат ан-Нусра" не будет соблюдать перемирие на юго-западе Сирии, заявил высокопоставленный представитель госдепартамента США.

"Что касается "Нусры" - никто на нее не имеет особого влияние, так что у нас в итоге нет ожидания, что она будет стороной перемирия", - сказал он журналистам в пятницу.

"Мы рассчитываем уничтожать джихадистов, которые находятся в этой части страны", - заявил дипломат.

Вместе с тем, он выразил надежду на то, что Россия окажется влияние на поддерживаемые Ираном силы с тем, чтобы они выполняли перемирие.

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Тэги: США, СИРИЯ, ТЕРРОРИСТЫ, ОПАСЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]