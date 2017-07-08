В Вашингтоне прогнозируют, что "Джабхат ан-Нусра" не будет соблюдать перемирие на юго-западе Сирии, заявил высокопоставленный представитель госдепартамента США.

"Что касается "Нусры" - никто на нее не имеет особого влияние, так что у нас в итоге нет ожидания, что она будет стороной перемирия", - сказал он журналистам в пятницу.

"Мы рассчитываем уничтожать джихадистов, которые находятся в этой части страны", - заявил дипломат.

Вместе с тем, он выразил надежду на то, что Россия окажется влияние на поддерживаемые Ираном силы с тем, чтобы они выполняли перемирие.