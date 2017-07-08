Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана из минометов и гаубиц – Минобороны

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 129 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
«Подразделения вооруженных сил Армении, используя 60 и 82-миллиметровые минометы, а также 122-миллиметровые гаубицы Д-30 (32 снаряда) в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 129 раз», - говорится в сообщении Минобороны.
Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся, как с территории самой Армении, так и оккупированных земель Азербайджана.
А.Ахундов
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