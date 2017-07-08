Антиглобалисты продолжили протесты в Гамбурге в преддверии второго дня саммита G20

Антиглобалисты продолжили акции протеста в Гамбурге в ночь на субботу в преддверии второго дня саммита "большой двадцатки", сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

Наиболее серьезные столкновения протестующих против проведения саммита с полицией произошли ранним утром в гамбургском районе Шанценфиртель, где демонстранты забрасывали стражей порядка петардами и "коктейлями Молотова", разграбили супермаркет и небольшие магазины. В этом районе города полицейские арестовали 13 активистов.

Полиция Гамбурга также сообщает, что протестующие выстроили баррикады на улицах города и подожгли несколько автомобилей.

Саммит G20 проходит с 7 по 8 июля в Гамбурге. Демонстрация антиглобалистов, переросшая впоследствии в беспорядки, началась вечером 6 июля. В ней приняли участие порядка 8 тыс. человек.