В Гамбурге в отеле "Атлантик" началась встреча президента РФ Владимира Путина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, передает корреспондент "Интерфакса".

Беседа лидеров проходит за рабочим завтраком.

В Гамбурге с 7 по 8 июля проводится саммит "большой двадцатки".