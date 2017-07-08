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Дальнее зарубежье 08.07.2017 10:59

Путин, Меркель и Макрон проводят встречу "на полях" саммита G20 в Гамбурге

В Гамбурге в отеле "Атлантик" началась встреча президента РФ Владимира Путина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона, передает корреспондент "Интерфакса".

Беседа лидеров проходит за рабочим завтраком.

В Гамбурге с 7 по 8 июля проводится саммит "большой двадцатки".

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Тэги: РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]