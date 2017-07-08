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Дальнее зарубежье 08.07.2017 11:19

Жертвами наводнений в Японии стали как минимум 15 человек

Число жертв наводнений на юго-западе Японии, вызванных мощными ливнями, выросло до 15 человек, еще 16 числятся пропавшими без вести, сообщают в субботу местные СМИ.

Среди погибших 12 человек являлись жителями префектуры Фукуока, и еще три - префектуры Оита.

Сотрудники экстренных служб продолжают спасательные операции по эвакуации жителей из наиболее отдаленных жилых районов.

В спасательных операциях в настоящее время принимают участие 12 тыс. сотрудников полиции и береговой охраны, а также военных и пожарных. За последние двое суток эвакуированы более 1 тыс. человек.

Мощные ливни начались в Японии ранее на этой неделе. В наибольшей степени стихия затронула префектуры Оита, Фукуока и Кумамото. В некоторых частях острова Кюсю дожди идут до сих пор.

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Тэги: ЯПОНИЯ, НАВОДНЕНИЕ, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]