Жертвами наводнений в Японии стали как минимум 15 человек

Число жертв наводнений на юго-западе Японии, вызванных мощными ливнями, выросло до 15 человек, еще 16 числятся пропавшими без вести, сообщают в субботу местные СМИ.

Среди погибших 12 человек являлись жителями префектуры Фукуока, и еще три - префектуры Оита.

Сотрудники экстренных служб продолжают спасательные операции по эвакуации жителей из наиболее отдаленных жилых районов.

В спасательных операциях в настоящее время принимают участие 12 тыс. сотрудников полиции и береговой охраны, а также военных и пожарных. За последние двое суток эвакуированы более 1 тыс. человек.

Мощные ливни начались в Японии ранее на этой неделе. В наибольшей степени стихия затронула префектуры Оита, Фукуока и Кумамото. В некоторых частях острова Кюсю дожди идут до сих пор.