Активисты природозащитной организации "Гринпис" развернули транспарант на отеле-небоскребе президента США Дональда Трампа в Чикаго, сообщила в субботу организация.

"Администрация Трампа атакует наше сообщество и нашу планету. Мы будем сопротивляться", - говорится в заявлении "Гринпис", опубликованном в "Твиттере" организации.

На баннере изображена планета Земля и два слова - "сопротивляйся" и "защищай".

По информации издания Chicagoist, семь активистов "Гринпис" были задержаны после того, как установили баннер на небоскребе.