Президент Туркменистана произвел кадровые назначения в правительстве

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов произвел кадровые назначения в правительстве в ходе заседания кабинета министров, на котором обсуждались итоги социально-экономического развития страны за первое полугодие 2017 года, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.
Так, указом президента от должности министра финансов Туркменистана освобожден Мухамметгулы Мухаммедов в связи с переходом на другую работу. Новым министром назначен Гочмырат Мырадов, занимавший до этого пост заместителя министра финансов.
Министр строительства и архитектуры Чары Атаев освобожден от должности за серьёзные недостатки, допущенные в работе и как скомпрометировавший себя в качестве руководителя. Временное исполнение обязанностей министра возложено на заместителя министра строительства и архитектуры Чарыяра Ахмедова.
Алладурды Атаев освобожден от должности председателя Национального космического агентства при президенте в связи с выходом на пенсию. Новым главой агентства назначен Ашыр Гараев, ранее занимавший должность заместителя министра связи.
Ректором нового Института коммунального хозяйства назначен Аллаберды Аширов, который освобождён от должности проректора по научной работе Инженерно-технологического университета имени Огузхана.
Гочмырат Мырадов назначен на должность национального координатора по международной технической помощи Европейского Союза от правительства страны и управляющего Всемирным банком от Туркменистана.
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