Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9431 RUR   0.0283 GBR   2.2076 TRY   0.4697

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.52 Brent   48.11

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 28° Завтра 22° 28° 10 Июл 23° 31° 11 Июл 22° 28°

СНГ 08.07.2017 11:54

Президент Туркменистана произвел кадровые назначения в правительстве

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов произвел кадровые назначения в правительстве в ходе заседания кабинета министров, на котором обсуждались итоги социально-экономического развития страны за первое полугодие 2017 года, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Так, указом президента от должности министра финансов Туркменистана освобожден Мухамметгулы Мухаммедов в связи с переходом на другую работу. Новым министром назначен Гочмырат Мырадов, занимавший до этого пост заместителя министра финансов.

Министр строительства и архитектуры Чары Атаев освобожден от должности за серьёзные недостатки, допущенные в работе и как скомпрометировавший себя в качестве руководителя. Временное исполнение обязанностей министра возложено на заместителя министра строительства и архитектуры Чарыяра Ахмедова.

Алладурды Атаев освобожден от должности председателя Национального космического агентства при президенте в связи с выходом на пенсию. Новым главой агентства назначен Ашыр Гараев, ранее занимавший должность заместителя министра связи.

Ректором нового Института коммунального хозяйства назначен Аллаберды Аширов, который освобождён от должности проректора по научной работе Инженерно-технологического университета имени Огузхана.

Гочмырат Мырадов назначен на должность национального координатора по международной технической помощи Европейского Союза от правительства страны и управляющего Всемирным банком от Туркменистана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, ПРАВИТЕЛЬСТВО, КАДРЫ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]