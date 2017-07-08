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СНГ 08.07.2017 12:12

Комитет ПА ОБСЕ одобрил предложенную Россией резолюцию об усилении роли организации в противодействии терроризму

Общий комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) единогласно поддержал в субботу на сессии в Минске предложенный Россией проект резолюции об усилении роли ОБСЕ в противодействии терроризму, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад".

Как отметил в ходе представления документа депутат Госдумы, спецпредставитель ПА ОБСЕ по борьбе с терроризмом Николай Ковалев, проблема терроризма приобрела системный и глобальный характер и стала основным вызовом международной безопасности.

"Очередные тревожные звонки сигнализируют о необходимости отказаться от двойных стандартов и попыток использовать террористов в геополитических и стратегических играх, сформировать наконец широкий антитеррористический фронт", - подчеркнул он.

Н.Ковалев констатировал, что в этих предложениях ПА ОБСЕ заняла лидирующее положение. "В последние годы ОБСЕ удается сосредоточиться действительно на приоритетных задачах контртерроризма, в частности, на проблематике иностранных террористов-боевиков, а также на противодействии распространения террористических и экстремистских идей", - добавил он.

"Парламентская ассамблея ОБСЕ может и должна играть ключевую роль в деле борьбы с терроризмом", - подчеркнул Н.Ковалев.

Он также добавил, что способствовать этой работе будет создание в рамках ПА ОБСЕ специального комитета по противодействию терроризму (решение об этом было принято на сессии ранее - ИФ).

"Проект резолюции направлен на предотвращение использования руководителями международного терроризма социальных сетей для вербовки молодежи в ряды боевиков, предоставления лоббистам террора прессы и иных каналов масс-медиа, и устранение государствами-членами ПА ОБСЕ других условий которые, позволяют террористам устанавливать контроль над территориями, куда они проникли, где намерены диктовать населению собственные правила поведения", - отметил Н.Ковалев.

"Проект резолюции настроен на отпор терроризму в его современном воплощении, нацелен на консолидацию международных усилий, где роль ассамблеи определена лидирующей", - добавил он.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ОБСЕ, РОССИЯ, АНТИТЕРРОР


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