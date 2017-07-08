Комитет ПА ОБСЕ одобрил предложенную Россией резолюцию об усилении роли организации в противодействии терроризму

Общий комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) единогласно поддержал в субботу на сессии в Минске предложенный Россией проект резолюции об усилении роли ОБСЕ в противодействии терроризму, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад".
Как отметил в ходе представления документа депутат Госдумы, спецпредставитель ПА ОБСЕ по борьбе с терроризмом Николай Ковалев, проблема терроризма приобрела системный и глобальный характер и стала основным вызовом международной безопасности.
"Очередные тревожные звонки сигнализируют о необходимости отказаться от двойных стандартов и попыток использовать террористов в геополитических и стратегических играх, сформировать наконец широкий антитеррористический фронт", - подчеркнул он.
Н.Ковалев констатировал, что в этих предложениях ПА ОБСЕ заняла лидирующее положение. "В последние годы ОБСЕ удается сосредоточиться действительно на приоритетных задачах контртерроризма, в частности, на проблематике иностранных террористов-боевиков, а также на противодействии распространения террористических и экстремистских идей", - добавил он.
"Парламентская ассамблея ОБСЕ может и должна играть ключевую роль в деле борьбы с терроризмом", - подчеркнул Н.Ковалев.
Он также добавил, что способствовать этой работе будет создание в рамках ПА ОБСЕ специального комитета по противодействию терроризму (решение об этом было принято на сессии ранее - ИФ).
"Проект резолюции направлен на предотвращение использования руководителями международного терроризма социальных сетей для вербовки молодежи в ряды боевиков, предоставления лоббистам террора прессы и иных каналов масс-медиа, и устранение государствами-членами ПА ОБСЕ других условий которые, позволяют террористам устанавливать контроль над территориями, куда они проникли, где намерены диктовать населению собственные правила поведения", - отметил Н.Ковалев.
"Проект резолюции настроен на отпор терроризму в его современном воплощении, нацелен на консолидацию международных усилий, где роль ассамблеи определена лидирующей", - добавил он.
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана из минометов и гаубиц – Минобороны
Гибель мирных жителей от армянского обстрела указывает на важность повышения роли США в обеспечении мира в регионе - министр
Минобороны Азербайджана распространило видеокадры огневых ударов по армянским военным в рамках пресечения вражеских диверсий
Правительство Азербайджана заинтересовалось предложением повысить налог на табачные изделия - ВБ
Цены на нефть резко снижаются, Brent подешевела до $46,4 за баррель
Азербайджан может использовать рынок ОАЭ для реэкспорта в третьи страны – торгпред
Самолет с футболистами тульского "Арсенала" аварийно сел в Вене, пострадавших нет
ВБ окажет помощь Азербайджану в создании бизнес-инкубаторов при университетах
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека - МВД
Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе
Azeravtoyol получит 7 млн манатов на строительство автодороги в Тертерском районе
Azeravtoyol получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Шамахинском районе
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Компания Bakcell проводит новые обучающие семинары, для обогащения навыков участников программы Applab
Nar наградил студентов Азербайджанского Технического Университета, показавших наилучшие результаты
В РИКЦ в Баку отметили День семьи, любви и верности. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»