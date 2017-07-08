США и Южная Корея провели совместные военные учения в ответ на испытание ракеты КНДР

ВВС США и Южной Кореи провели тренировочные полеты в ответ на испытание ракеты КНДР ранее на этой неделе, сообщает в субботу агентство "Ренхап" со ссылкой на заявление министерства обороны Южной Кореи.

В учениях приняли участие два американских стратегических бомбардировщика B-1 Lancer и истребители F-15K и F-16.

Ранее на этой неделе Центральное телевидение КНДР сообщило об испытании первой межконтинентальной баллистической ракеты.