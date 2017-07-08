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Дальнее зарубежье 08.07.2017 12:56

США и Южная Корея провели совместные военные учения в ответ на испытание ракеты КНДР

ВВС США и Южной Кореи провели тренировочные полеты в ответ на испытание ракеты КНДР ранее на этой неделе, сообщает в субботу агентство "Ренхап" со ссылкой на заявление министерства обороны Южной Кореи.

В учениях приняли участие два американских стратегических бомбардировщика B-1 Lancer и истребители F-15K и F-16.

Ранее на этой неделе Центральное телевидение КНДР сообщило об испытании первой межконтинентальной баллистической ракеты.

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Тэги: США, ЮЖКОРЕЯ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]