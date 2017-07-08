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Дальнее зарубежье 08.07.2017 12:44

Трамп ожидает заключения "мощного и грандиозного" торгового соглашения между США и Британией

Президент США Дональд Трамп ожидает заключения соглашения о свободной торговле между США и Великобританией "очень, очень быстро", сообщает телеканал "Скай ньюс".

"Мы работали над соглашением о торговле, которое будет очень, очень значительным и мощным, грандиозным для обеих стран. Я надеюсь, что мы это сделаем очень, очень быстро", - приводит телеканал слова американского президента.

Кроме того, Д.Трамп заявил о намерении нанести визит в Великобританию. Его примерные даты он не уточнил.

Также американский президент заявил, что ему удалось наладить особенный контакт с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

"Мы с премьер-министром Мэй развили совершенно особые отношения, и я думаю, что торговля станет очень большой особенностью (отношений - ИФ) между нашими двумя странами", - отметил он.

Накануне американский президент Д.Трамп и премьер Великобритании Тереза Мэй подтвердили готовность заключить соглашение о свободной торговле между их странами после завершения Brexit.

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Тэги: США, БРИТАНИЯ, ТОРГОВЛЯ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]