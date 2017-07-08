Президент США Дональд Трамп ожидает заключения соглашения о свободной торговле между США и Великобританией "очень, очень быстро", сообщает телеканал "Скай ньюс".

"Мы работали над соглашением о торговле, которое будет очень, очень значительным и мощным, грандиозным для обеих стран. Я надеюсь, что мы это сделаем очень, очень быстро", - приводит телеканал слова американского президента.

Кроме того, Д.Трамп заявил о намерении нанести визит в Великобританию. Его примерные даты он не уточнил.

Также американский президент заявил, что ему удалось наладить особенный контакт с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

"Мы с премьер-министром Мэй развили совершенно особые отношения, и я думаю, что торговля станет очень большой особенностью (отношений - ИФ) между нашими двумя странами", - отметил он.

Накануне американский президент Д.Трамп и премьер Великобритании Тереза Мэй подтвердили готовность заключить соглашение о свободной торговле между их странами после завершения Brexit.