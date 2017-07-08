Москва выступает за поиск новых подходов к урегулированию на Корейском полуострове - МИД РФ

Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов провел 6 июля в Вашингтоне консультации со спецпредставителем США по политике в отношении Северной Кореи Джозефом Юном, сообщил в субботу МИД РФ.

"Состоялся обмен мнениями о ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. С российской стороны акцентирована важность коллективного поиска новых подходов в интересах комплексного решения существующих в субрегионе проблем в русле общей военно-политической разрядки и демонтажа конфронтационной архитектуры", - говорится в сообщении.

7 июля состоялись консультации И.Моргулова с и.о. заместителя госсекретаря США Сьюзан Торнтон.

Стороны обсудили ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, тематику региональной экономической интеграции, а также вопросы взаимодействия двух стран в многосторонних объединениях в АТР, включая форум "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество", Восточноазиатский саммит и Региональный форум АСЕАН по безопасности, сообщил МИД РФ.