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Дальнее зарубежье 08.07.2017 13:16

Москва выступает за поиск новых подходов к урегулированию на Корейском полуострове - МИД РФ

Заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов провел 6 июля в Вашингтоне консультации со спецпредставителем США по политике в отношении Северной Кореи Джозефом Юном, сообщил в субботу МИД РФ.

"Состоялся обмен мнениями о ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. С российской стороны акцентирована важность коллективного поиска новых подходов в интересах комплексного решения существующих в субрегионе проблем в русле общей военно-политической разрядки и демонтажа конфронтационной архитектуры", - говорится в сообщении.

7 июля состоялись консультации И.Моргулова с и.о. заместителя госсекретаря США Сьюзан Торнтон.

Стороны обсудили ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, тематику региональной экономической интеграции, а также вопросы взаимодействия двух стран в многосторонних объединениях в АТР, включая форум "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество", Восточноазиатский саммит и Региональный форум АСЕАН по безопасности, сообщил МИД РФ.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, США, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]