Лидеры России, Франции и Германии Владимир Путин, Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель в ходе состоявшегося в субботу утром завтрака в Гамбурге, несмотря на серьезное разочарование реализации минских договоренностей, продемонстрировали готовность двигаться дальше в украинском урегулировании, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В ходе завтрака состоялся обмен мнениями по тому, где мы собственно все находимся в плане украинского урегулирования. Констатируется серьезная пробуксовка с реализацией минских договоренностей, не скрывается серьезное разочарование в этой связи", - сказал Д.Песков журналистам в субботу.

По его словам, "вместе с тем, есть понимание, что нужно идти дальше".