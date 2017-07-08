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СНГ 08.07.2017 13:58

Путин, Макрон и Меркель констатировали "пробуксовку в реализации минских договоренностей", но готовы двигаться дальше в украинском урегулировании - Песков

Лидеры России, Франции и Германии Владимир Путин, Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель в ходе состоявшегося в субботу утром завтрака в Гамбурге, несмотря на серьезное разочарование реализации минских договоренностей, продемонстрировали готовность двигаться дальше в украинском урегулировании, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В ходе завтрака состоялся обмен мнениями по тому, где мы собственно все находимся в плане украинского урегулирования. Констатируется серьезная пробуксовка с реализацией минских договоренностей, не скрывается серьезное разочарование в этой связи", - сказал Д.Песков журналистам в субботу.

По его словам, "вместе с тем, есть понимание, что нужно идти дальше".

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Тэги: РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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