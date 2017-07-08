Путин: ситуация в Сирии улучшилась, в том числе благодаря Турции

Президент России Владимир Путин на встрече в субботу в Гамбурге с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о прогрессе в урегулировании ситуации в Сирии, в том числе благодаря позиции, занятой турецким руководством.
"В значительной степени благодаря вашей позиции, господин президент, удалось существенно к лучшему изменить ситуацию в Сирии: и террористическим формированиям удар значительный нанесен за это время, и урегулирование продвинулось серьезным образом", - сказал В.Путин Р.Т.Эрдогану.
"Мы высоко ценим вашу позицию и позицию всех ваших коллег, наших партнеров по переговорному процессу", - заявил президент РФ.
Со своей стороны президент Турции высказал мнение, что совместные усилия Москвы и Анкары "являются четким примером для народов региона и для стран всего мирового сообщества". "Ожидания действительно очень высокие", - сказал Р.Т.Эрдоган.
Он выразил уверенность, что его встреча с В.Путиным на саммите G20 имеет очень большое значение. "Лично от себя и от своего народа я хочу поблагодарить вас за ту роль, которую вы проявили (в сирийском урегулировании)", - сказал Р.Т.Эрдоган В.Путину.
В свою очередь В.Путин, говоря об отношениях России и Турции, отметил, что "за последнее время очень многое сделано и для полноформатного развития двусторонних отношений и в решении ряда проблем, которые представляют для нас интерес".
В.Путин предложил Р.Т.Эрдогану обсудить весь комплекс российско-турецких отношений.
С российской стороны в переговорах участвовали глава МИД Сергей Лавров, замглавы администрации Кремля - пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, главы Минэнерго и Минэкономразвития - Александр Новак и Максим Орешкин.
В составе турецкой делегации были вице-премьер Мехмет Шимшек, глава МИД Мевлют Чавушоглу, ряд министров и других высокопоставленных лиц, в том числе глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан.
Встреча проходила в помещении выставочного центра, закрепленного за российской делегацией. Российский президент прибыл заранее и около 15 минут ожидал своего турецкого коллегу.
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