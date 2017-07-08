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Дальнее зарубежье 08.07.2017 14:20

Трамп заявил в Гамбурге, что усложнил жизнь своей дочери Иванке

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что гордится своей старшей дочерью Иванкой Трамп и признал, что добавил в ее жизнь сложности, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс".

"Если бы она не была моей дочерью, все было бы для нее гораздо проще", - заявил он, добавив, что гордится старшей дочерью.

И.Трамп в настоящее время занимает должность старшего советника президента США.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ДОЧЬ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]