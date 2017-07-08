Трамп заявил в Гамбурге, что усложнил жизнь своей дочери Иванке

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что гордится своей старшей дочерью Иванкой Трамп и признал, что добавил в ее жизнь сложности, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс".

"Если бы она не была моей дочерью, все было бы для нее гораздо проще", - заявил он, добавив, что гордится старшей дочерью.

И.Трамп в настоящее время занимает должность старшего советника президента США.