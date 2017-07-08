Халтмаагийн Баттулга получил большинство голосов во втором туре выборов президента Монголии

Кандидат от Демократической партии Монголии Халтмаагийн Баттулга набрал большинство голосов избирателей во втором туре президентских выборов, сообщает в субботу британская телерадиокорпорация "Би-би-си".

"Монголия победила. Я немедленно начну работать над разрешением экономических трудностей и тем, чтобы освободить от долгов жителей Монголии, как и обещал", - заявил он.

По итогам подсчета голосов 87% бюллетеней 54-летний Х.Баттулга заручился поддержкой 50,7% избирателей при явке 60,9%.

Первый тур президентских выборов в Монголии не выявил победителя, поскольку ни один из кандидатов не набрал абсолютное большинство голосов. Тогда за Х.Баттулгу проголосовали 38% избирателей, а за его конкурента во втором туре Миеэгомбынома Энхболдома от Монгольской народной партии - 30% избирателей.