Полиция Гамбурга арестовала и задержала более 200 активистов в ходе протестов

Стражи порядка Гамбурга арестовали 114 человек и задержали еще 89 активистов, которые вступили в столкновения с полицией после демонстрации антиглобалистов в Гамбурге за последние два дня, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс".
Кроме того, травмы и ранения в результате столкновений получили более 200 полицейских.
Полиция Гамбурга призвала свидетелей акций выкладывать в социальные сети фото и видеозаписи беспорядков для того, чтобы помочь следствию.
В ночь на субботу активисты возвели баррикады на улицах города из резины и мусора, подожгли несколько автомобилей и разграбили супермаркет и магазины. Коммунальные службы города используют тяжелую технику для уборки улиц Гамбурга.
В то же время, отмечает агентство, мирные демонстранты на улицах города в настоящее время танцуют под живую музыку и запускают в небо надувные шары алого цвета.
Первая акция антиглобалистов состоялась в Гамбурге накануне открытия саммита G20. Впоследствии мирные демонстрации переросли в протесты и беспорядки.
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