Полиция Гамбурга арестовала и задержала более 200 активистов в ходе протестов

Стражи порядка Гамбурга арестовали 114 человек и задержали еще 89 активистов, которые вступили в столкновения с полицией после демонстрации антиглобалистов в Гамбурге за последние два дня, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс".

Кроме того, травмы и ранения в результате столкновений получили более 200 полицейских.

Полиция Гамбурга призвала свидетелей акций выкладывать в социальные сети фото и видеозаписи беспорядков для того, чтобы помочь следствию.

В ночь на субботу активисты возвели баррикады на улицах города из резины и мусора, подожгли несколько автомобилей и разграбили супермаркет и магазины. Коммунальные службы города используют тяжелую технику для уборки улиц Гамбурга.

В то же время, отмечает агентство, мирные демонстранты на улицах города в настоящее время танцуют под живую музыку и запускают в небо надувные шары алого цвета.

Первая акция антиглобалистов состоялась в Гамбурге накануне открытия саммита G20. Впоследствии мирные демонстрации переросли в протесты и беспорядки.