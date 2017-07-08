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Дальнее зарубежье 08.07.2017 15:12

Полиция Гамбурга арестовала и задержала более 200 активистов в ходе протестов

Стражи порядка Гамбурга арестовали 114 человек и задержали еще 89 активистов, которые вступили в столкновения с полицией после демонстрации антиглобалистов в Гамбурге за последние два дня, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс".

Кроме того, травмы и ранения в результате столкновений получили более 200 полицейских.

Полиция Гамбурга призвала свидетелей акций выкладывать в социальные сети фото и видеозаписи беспорядков для того, чтобы помочь следствию.

В ночь на субботу активисты возвели баррикады на улицах города из резины и мусора, подожгли несколько автомобилей и разграбили супермаркет и магазины. Коммунальные службы города используют тяжелую технику для уборки улиц Гамбурга.

В то же время, отмечает агентство, мирные демонстранты на улицах города в настоящее время танцуют под живую музыку и запускают в небо надувные шары алого цвета.

Первая акция антиглобалистов состоялась в Гамбурге накануне открытия саммита G20. Впоследствии мирные демонстрации переросли в протесты и беспорядки.

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Тэги: ФРГ, ГАМБУРГ, ПРОТЕСТ, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]