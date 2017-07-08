Тела восьми погибших обнаружены после обрушения жилого дома близ Неаполя

Спасатели извлекли из-под обломков обрушившегося в городе неподалеку от Неаполя пятиэтажного жилого дома тела восьми человек, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс".
В списке погибших числятся пожилой человек и члены двух семьей, проживавшие в этом доме, включая двое детей младшего и старшего школьного возраста.
Причины обрушения дома пока неизвестны. Местные власти полагают, что обрушение могли спровоцировать ремонтные работы в здании, расположенном неподалеку от железной дороги. В настоящее время движение поездов по ней прервано из-за падения на рельсы обломков.
По данным очевидцев, перед обрушением дома по железной дороге прошел поезд.
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