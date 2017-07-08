Макрон считает российско-французское партнерство качественным и интенсивным

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о качественном прямом диалоге с РФ, в том числе по вопросам гражданского общества.

"Мы сегодня говорили об этом и с тобой, и с канцлером Германии. Я думаю, что у нас еще будет возможность об этом поговорить на совместной встрече, мы обсудили некоторые двусторонние вопросы, проблемы, и мне очень отрадно констатировать качество и интенсивность нашего партнерства", - сказал Э.Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он констатировал также хороший диалог и обсуждение по всем вопросам, "и тем, которые касаются гражданского общества, и тем, которые касаются прямого диалога".

"Спасибо, Владимир, спасибо. Спасибо в первую очередь за то обязательство, которое ты взял на себя в рамках климатических соглашений. Это очень важно. Если мы не будем брать на себя обязательства, ничего спонтанно, просто так не получится", - сказал Э.Макрон.

Он подчеркнул, что договоренности по климату совместимы и с инновациями, и с экономическим ростом.