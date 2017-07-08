Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9431 RUR   0.0283 GBR   2.2076 TRY   0.4697

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.52 Brent   48.11

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 30° Завтра 22° 29° 10 Июл 23° 31° 11 Июл 22° 28°

Дальнее зарубежье 08.07.2017 15:50

Макрон считает российско-французское партнерство качественным и интенсивным

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил о качественном прямом диалоге с РФ, в том числе по вопросам гражданского общества.

"Мы сегодня говорили об этом и с тобой, и с канцлером Германии. Я думаю, что у нас еще будет возможность об этом поговорить на совместной встрече, мы обсудили некоторые двусторонние вопросы, проблемы, и мне очень отрадно констатировать качество и интенсивность нашего партнерства", - сказал Э.Макрон на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он констатировал также хороший диалог и обсуждение по всем вопросам, "и тем, которые касаются гражданского общества, и тем, которые касаются прямого диалога".

"Спасибо, Владимир, спасибо. Спасибо в первую очередь за то обязательство, которое ты взял на себя в рамках климатических соглашений. Это очень важно. Если мы не будем брать на себя обязательства, ничего спонтанно, просто так не получится", - сказал Э.Макрон.

Он подчеркнул, что договоренности по климату совместимы и с инновациями, и с экономическим ростом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


Похожие новости


Макрон обещает вместе с Европой защитить Францию от чрезмерной иммиграции Президент Франции намерен отменить режим ЧС к осени этого года Франции нужен диалог со странами, не разделяющими ее ценности - Макрон Во Франции предъявлены обвинения 23-летнему мужчине, планировавшему покушение на президента Макрона В ходе Brexit следует, прежде всего, оберегать интересы ЕС, что не исключает перспективу сотрудничества Парижа с Лондоном - Макрон Президент Франции предлагает парламенту продлить до 1 ноября режим ЧП в стране

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]