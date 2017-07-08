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Дальнее зарубежье 08.07.2017 16:34

ООН приветствует соглашение о перемирии на юго-западе Сирии

Организация Объединенных Наций (ООН) приветствует соглашение о перемирии между сторонами конфликта на юго-западе Сирии, цитирует в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс" заявление заместителя спецпосланника ООН по Сирии Рамзи Эзельдина Рамзи.

Он заявил, что данное соглашение является шагом в верном направлении, и оно даст мощный стимул для проведения предстоящих переговоров в Женеве.

Кроме того, заместитель спецпосланника ООН по Сирии выразил надежду на заключение подобных соглашений и по другим частям страны.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ООН, СИРИЯ, СОГЛАШЕНИЕ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]