ООН приветствует соглашение о перемирии на юго-западе Сирии

Организация Объединенных Наций (ООН) приветствует соглашение о перемирии между сторонами конфликта на юго-западе Сирии, цитирует в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс" заявление заместителя спецпосланника ООН по Сирии Рамзи Эзельдина Рамзи.

Он заявил, что данное соглашение является шагом в верном направлении, и оно даст мощный стимул для проведения предстоящих переговоров в Женеве.

Кроме того, заместитель спецпосланника ООН по Сирии выразил надежду на заключение подобных соглашений и по другим частям страны.