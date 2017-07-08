Трамп назвал хорошими друзьями Мэй и Макрона

Президент США Дональд Трамп назвал президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Британии Терезу Мэй хорошими друзьями после общения на саммите G20 в Гамбурге.

"Хорошие друзья. Хорошие друзья", - заявил он, отвечая на вопрос журналиста после встречи с премьер-министром Сингапура в рамках саммита G20, о том, каким было его общение с Э.Макроном и Т.Мэй.