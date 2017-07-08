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Дальнее зарубежье 08.07.2017 16:55

Трамп назвал хорошими друзьями Мэй и Макрона

Президент США Дональд Трамп назвал президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Британии Терезу Мэй хорошими друзьями после общения на саммите G20 в Гамбурге.

"Хорошие друзья. Хорошие друзья", - заявил он, отвечая на вопрос журналиста после встречи с премьер-министром Сингапура в рамках саммита G20, о том, каким было его общение с Э.Макроном и Т.Мэй.

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Тэги: США, ФРАНЦИЯ, БРИТАНИЯ, ЛИДЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]