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Дальнее зарубежье 08.07.2017 17:18

Трамп заявляет о желании вывести отношения США и Сингапура на новый уровень

Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с премьером Сингапура Ли Сяньлуном в рамках саммита G20 заявил о возможности совершенствования отношений между США и Сингапуром.

"У нас сейчас очень значительные взаимоотношения, и, возможно, они станут еще больше", - заявил Д.Трамп.

В свою очередь Ли Сяньлун выразил надежду на то, что сотрудничество США и Сингапура при администрации Д.Трампа возрастет.

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Тэги: США, СИНГАПУР, ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]