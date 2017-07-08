Трамп заявляет о желании вывести отношения США и Сингапура на новый уровень

Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с премьером Сингапура Ли Сяньлуном в рамках саммита G20 заявил о возможности совершенствования отношений между США и Сингапуром.

"У нас сейчас очень значительные взаимоотношения, и, возможно, они станут еще больше", - заявил Д.Трамп.

В свою очередь Ли Сяньлун выразил надежду на то, что сотрудничество США и Сингапура при администрации Д.Трампа возрастет.