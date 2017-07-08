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СНГ 08.07.2017 17:35

В штабе Навального сообщают о задержании его агитаторов

Сотрудники правоохранительных органов задержали около 30 человек, проводивших в Москве агитацию за оппозиционера Алексея Навального, сообщил в субботу координатор столичного штаба политика Николай Ляскин.

"Уже 32 точно задержанных, это не только координаторы точек. Агрессивнее всего задерживают тех, у кого в руках красные шары, а также людей, которые активно агитируют", - сказал Н.Ляскин "Интерфаксу".

По его словам, задержания проводятся не повсеместно, на северо-востоке столицы агитация проходит спокойно, с юго-востока, из района Кузьминок и Текстильщиков, поступают сигналы что задерживают "всех, и координаторов, и простых агитаторов".

"Порядка 160 человек ещё продолжает агитировать", - сказал Н.Ляскин.

Сторонники А.Навального 8-9 июля проводят "агитационный субботник" в Москве и городах России, в ходе которого распространяют информацию о политике и его взглядах. В Москве акция проводится возле станций метро.

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Тэги: РОССИЯ, НАВАЛЬНЫЙ, АГИТАТОРЫ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]