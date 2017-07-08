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Дальнее зарубежье 08.07.2017 17:57

Лидера оппозиции Венесуэлы перевели из военной тюрьмы под домашний арест

Лидера оппозиции Венесуэлы Леопольдо Лопеса перевели под домашний арест после трех лет заключения в военной тюрьме, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на заявление Верховного суда Венесуэлы.

По информации суда, такое решение принято судом из-за состояния здоровья Л.Лопеса.

Л.Лопеса арестовали в феврале 2014 года по обвинению в подстрекательстве к насилию в ходе антиправительственных демонстраций. Годом позже его приговорили почти к 14 годам лишения свободы.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ОППОЗИЦИЯ, ЛИДЕР-, ТЮРЬМА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]