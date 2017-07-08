Лидера оппозиции Венесуэлы перевели из военной тюрьмы под домашний арест

Лидера оппозиции Венесуэлы Леопольдо Лопеса перевели под домашний арест после трех лет заключения в военной тюрьме, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на заявление Верховного суда Венесуэлы.

По информации суда, такое решение принято судом из-за состояния здоровья Л.Лопеса.

Л.Лопеса арестовали в феврале 2014 года по обвинению в подстрекательстве к насилию в ходе антиправительственных демонстраций. Годом позже его приговорили почти к 14 годам лишения свободы.