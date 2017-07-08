Министр обороны Азербайджана проверил уровень боеготовности вооруженных сил на линии фронта

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов в субботу проверил уровень боеготовности соединений и воинских частей, дислоцированных на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск, говорится в сообщении оборонного ведомства.
«Руководство Минобороны проверило уровень боеготовности соединений и воинских частей, дислоцированных на линии фронта. В ходе внезапной проверки были уточнены решения по боевому применению войск и еще раз отработаны вопросы взаимодействия всех видов и родов войск», - говорится в сообщении.
Министр, побывав в воинских частях, дислоцированных на передовой линии обороны, поинтересовался вопросами подготовки и применения личного состава, боевой техники и других военных средств.
«Министерство провело осмотр места, подвергшегося обстрелу со стороны вооруженных сил Армении 4 июля в селе Алханлы Физулинского района, и выразило свои соболезнования в связи с трагедией. Во время встречи ведомство проинформировало жителей села о дополнительных мерах, принятых для обеспечения безопасности гражданского населения», - сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, ситуация в зоне карабахского конфликта обострилась на текущей неделе после гибели двух азербайджанских гражданских лиц 4 июля в результате армянского обстрела.
ВС Армении 4 июля около 20:40 обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате погибли жители села Гулиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сарвиназ Ильтифат гызы, 1965 года рождения, была доставлена в больницу и прооперирована. Также был нанесен ущерб гражданским объектам.
В связи с инцидентом Генпрокуратура Азербайджана возбудила Уголовное дело по 7 статьям.
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