Меркель положительно оценила общение Путина с западными лидерами

Канцлер ФРГ Ангела Меркель дала положительную оценку общению президента России Владимира Путина с западными лидерами.

"Это очень полезно", - заявила она, комментируя, в частности, переговоры В.Путина с президентами США и Франции Дональдом Трампом и Эмманюэлем Макроном.

"Этим утром мы (с Путиным и Макроном - ИФ) обсудили будущее "нормандского" формата", - добавила она.