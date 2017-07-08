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Дальнее зарубежье 08.07.2017 18:30

Все страны G20, кроме США, согласны, что Парижское соглашение по климату необратимо - Меркель

Лидеры всех стран G20, кроме США, согласны с тем, что вступление в силу Парижского соглашения по климату, необратимо, заявила в субботу канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Она сказала на пресс-конференции, что 19 стран "исходят из того, что вступление в силу необратимо, и что соглашение нужно имплементировать как можно быстрее".

Кроме того, эти 19 стран, по ее словам, приняли к сведению решение США выйти из Парижского соглашения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, КЛИМАТ, МЕРКЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]