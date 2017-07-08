Все страны G20, кроме США, согласны, что Парижское соглашение по климату необратимо - Меркель

Лидеры всех стран G20, кроме США, согласны с тем, что вступление в силу Парижского соглашения по климату, необратимо, заявила в субботу канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Она сказала на пресс-конференции, что 19 стран "исходят из того, что вступление в силу необратимо, и что соглашение нужно имплементировать как можно быстрее".

Кроме того, эти 19 стран, по ее словам, приняли к сведению решение США выйти из Парижского соглашения.