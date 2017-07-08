Трамп провел незапланированные переговоры с Эрдоганом по Сирии

Президент США Дональд Трамп провел в субботу переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которых обсудил сирийскую проблему.

"Президент Эрдоган "на полях" саммита G20 разыскал президента Трампа, чтобы провести краткую встречу, которая изначально не была запланирована, - сообщили американским журналиста в Белом доме.

"Оба лидера обсудили ситуацию в Сирии", - добавил собеседник журналистов.