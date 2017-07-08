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Дальнее зарубежье 08.07.2017 18:58

Трамп заявил Си Цзиньпину о необходимости "что-то делать" с корейской проблемы

Президент США Дональд Трамп заявил председателю КНР Си Цзиньпину о необходимости предпринимать шаги по решению северокорейской проблемы, сообщают в субботу европейские СМИ.

Оба лидера провели встречу "на полях" саммита G20 в Гамбурге. В ходе нее Д.Трамп заявил, что "нужно что-то сделать" по КНДР.

Кроме того, он поблагодарил Пекин за попытки повлиять на Пхеньян. "Я ценю то, что вы делали", - сказал президент США.

Также, по словам Д.Трампа, он обсудил "вопросы торговли и торгового дисбаланса" между США и Китаем. По его словам, Вашингтон нацелен на то, чтобы найти "справедливое для обеих сторон" решение данного вопроса.

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Тэги: США, ТРАМП, КИТАЙ, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]