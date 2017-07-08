Президент США Дональд Трамп заявил председателю КНР Си Цзиньпину о необходимости предпринимать шаги по решению северокорейской проблемы, сообщают в субботу европейские СМИ.

Оба лидера провели встречу "на полях" саммита G20 в Гамбурге. В ходе нее Д.Трамп заявил, что "нужно что-то сделать" по КНДР.

Кроме того, он поблагодарил Пекин за попытки повлиять на Пхеньян. "Я ценю то, что вы делали", - сказал президент США.

Также, по словам Д.Трампа, он обсудил "вопросы торговли и торгового дисбаланса" между США и Китаем. По его словам, Вашингтон нацелен на то, чтобы найти "справедливое для обеих сторон" решение данного вопроса.