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Дальнее зарубежье 08.07.2017 19:15

Путин назвал договоренности по южной зоне деэскалации в Сирии одним из прорывов в работе с Трампом

Договорённости по южной зоне деэскалации в Сирии являются одним из прорывов в работе с президентом США Дональдом Трампом, заявил президент России Владимир Путин.

"Мне кажется, что (позиция США) стала более прагматичной. В целом, вроде, и не поменялась, но есть понимание, что, объединяя усилия, мы многого можем добиться. И как результат - это вчерашние договорённости по южной зоне деэскалации. Кто бы как на это не реагировал, но я вам могу сказать, что один из прорывов, который нам удалось сделать. Кстати говоря, в ходе переговоров с президентом Трампом", - сказал В.Путин журналистам в субботу.

По словам В.Путина, это "реальный результат конкретной работы".

"К этой работе была подключена Иордания, некоторые другие страны региона. Мы провели консультации с Израилем. И будем ещё проводить эти консультации в ближайшее время. Но это - реальный, хороший результат. Это прорыв в известной степени", - подчеркнул ещё раз В.Путин.

По его словам, этот процесс во многом связан с противоречиями между странами региона: у всех свои озабоченности, предпочтения и законные интересы.

"И нужно к этому именно так и относиться, как к законным интересам, нужно искать компромиссы. Вы знаете, нам иногда это удаётся сделать. Во всяком случае, то, что прекращены активные боевые действия, то, что мы сейчас занимаемся этими зонами деэскалации - это уже огромный шаг вперёд", - сказал В.Путин.

Теперь предстоит договориться о конкретных границах зон деэскалации и о том, как там будет обеспечена безопасность, добавил он.

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, США, ДОГОВОРЕННОСТИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]