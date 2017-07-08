Мэй заявила, что призвала Трампа присоединиться к Парижскому соглашению по климату

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в субботу, что встревожена решением американского президента Дональда Трампа покинуть Парижское соглашение по климату.

"Я встревожена решением США покинуть Парижское соглашение, и я призвала Трампа присоединиться (к соглашению - ИФ)", - заявила она на пресс-конференции в Гамбурге.

Ранее Д.Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, что вызвало повсеместную критику в мире.

Соглашение по борьбе с изменениями климата было подготовлено в Париже в 2015 году, а заключено в апреле 2016 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Подписи под документом поставили представители более 170 стран, в том числе США, Китая и России. Оно заменило Киотский протокол. Парижское соглашение обязало США к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года.