Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9431 RUR   0.0283 GBR   2.2076 TRY   0.4697

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.52 Brent   48.11

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 30° Завтра 22° 29° 10 Июл 23° 31° 11 Июл 22° 28°

СНГ 08.07.2017 19:55

Вести диалог имеет смысл с теми, у кого есть конструктивные предложения - Путин об отношении к Навальному

Диалог с президентского и правительственного уровня с оппозицией имеет смысл в том случае, когда есть конструктивные предложения, даже критического характера, а если все делается для пиара - это не интересно, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя деятельность оппозиционера Алексея Навального.

"Я считаю, что мы можем иметь диалог, особенно с такого уровня, как президентский или правительственный уровень, с людьми, которые предлагают конструктивную повестку дня, даже критического характера", - сказал В.Путин в субботу на пресс-конференции по итогам саммита G20.

Он добавил, что "если речь идет только о том, чтобы привлечь к себе внимание, то это не интересно для диалога".

Так В.Путин ответил на вопрос как он относится к А.Навальному и к его деятельности.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ОППОЗИЦИЯ, ДИАЛОГ


Похожие новости


Встреча Путина с Трампом согласована на 7 июля - Ушаков У Путина в Гамбурге запланирован ряд двусторонних встреч, о формате контакта с Трампом будет сообщено позже - Песков Путин уверен, что сроки строительства АЭС в Турции будут соблюдены Путин и Атамбаев согласились, что российская военная база в Киргизии является важным фактором стабильности в регионе Путин встретится в Кремле с членами обновленной Общественной палаты Путин во вторник встретится в Кремле с членами обновленной Общественной палаты

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]