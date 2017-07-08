Вести диалог имеет смысл с теми, у кого есть конструктивные предложения - Путин об отношении к Навальному

Диалог с президентского и правительственного уровня с оппозицией имеет смысл в том случае, когда есть конструктивные предложения, даже критического характера, а если все делается для пиара - это не интересно, заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя деятельность оппозиционера Алексея Навального.

"Я считаю, что мы можем иметь диалог, особенно с такого уровня, как президентский или правительственный уровень, с людьми, которые предлагают конструктивную повестку дня, даже критического характера", - сказал В.Путин в субботу на пресс-конференции по итогам саммита G20.

Он добавил, что "если речь идет только о том, чтобы привлечь к себе внимание, то это не интересно для диалога".

Так В.Путин ответил на вопрос как он относится к А.Навальному и к его деятельности.