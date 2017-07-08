Британский премьер призывает положить конец возвращению наемников из Сирии, Ирака и других стран

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вновь в субботу призвала мировых лидеров приложить больше усилий для ужесточения борьбы с терроризмом.

Так, выступая в Гамбурге, она высказалась за то, чтобы положить конец возвращению иностранных наемников из Сирии, Ирака и других стран, где они воюют на стороне террористов.

Она также отметила необходимость "пресечения международных финансовых потоков", которые идут на поддержку террористических группировок.