Британский премьер призывает положить конец возвращению наемников из Сирии, Ирака и других стран

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вновь в субботу призвала мировых лидеров приложить больше усилий для ужесточения борьбы с терроризмом.
Так, выступая в Гамбурге, она высказалась за то, чтобы положить конец возвращению иностранных наемников из Сирии, Ирака и других стран, где они воюют на стороне террористов.
Она также отметила необходимость "пресечения международных финансовых потоков", которые идут на поддержку террористических группировок.
Министр обороны Азербайджана проверил уровень боеготовности вооруженных сил на линии фронта
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана из минометов и гаубиц – Минобороны
Гибель мирных жителей от армянского обстрела указывает на важность повышения роли США в обеспечении мира в регионе - министр
Правительство Азербайджана заинтересовалось предложением повысить налог на табачные изделия - ВБ
Цены на нефть резко снижаются, Brent подешевела до $46,4 за баррель
Азербайджан может использовать рынок ОАЭ для реэкспорта в третьи страны – торгпред
Даниила Гранина похоронили в Петербурге
Самолет с футболистами тульского "Арсенала" аварийно сел в Вене, пострадавших нет
ВБ окажет помощь Азербайджану в создании бизнес-инкубаторов при университетах
Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе
Azeravtoyol получит 7 млн манатов на строительство автодороги в Тертерском районе
Azeravtoyol получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Шамахинском районе
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Компания Bakcell проводит новые обучающие семинары, для обогащения навыков участников программы Applab
Nar наградил студентов Азербайджанского Технического Университета, показавших наилучшие результаты
В РИКЦ в Баку отметили День семьи, любви и верности. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»