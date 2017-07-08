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Дальнее зарубежье 08.07.2017 20:38

Эрдоган считает несправедливой блокаду Катара

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал в субботу несправедливыми ограничительные меры, введенные в отношении Катара рядом арабских стран.

По сообщению агентства "Анадолу", Р.Эрдоган, находящийся в Гамбурге, назвал подобные ограничения "несправедливыми и неуместными".

5 июня Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипотношения с Катаром, объявив ему фактическую блокаду, обвинив катарское руководство в поддержке и финансировании террористических группировок и вмешательстве во внутренние дела других стран.

Позднее они направили Катару список требований из 13 пунктов, выполнение которых позволит им снять блокаду. В Дохе эти требования сочли "нереалистичными" и отказались выполнять их.

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Тэги: ТУРЦИЯ, КАТАР, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]