Эрдоган считает несправедливой блокаду Катара

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал в субботу несправедливыми ограничительные меры, введенные в отношении Катара рядом арабских стран.

По сообщению агентства "Анадолу", Р.Эрдоган, находящийся в Гамбурге, назвал подобные ограничения "несправедливыми и неуместными".

5 июня Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипотношения с Катаром, объявив ему фактическую блокаду, обвинив катарское руководство в поддержке и финансировании террористических группировок и вмешательстве во внутренние дела других стран.

Позднее они направили Катару список требований из 13 пунктов, выполнение которых позволит им снять блокаду. В Дохе эти требования сочли "нереалистичными" и отказались выполнять их.