Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7022 EUR   1.9431 RUR   0.0283 GBR   2.2076 TRY   0.4697

Цена на нефть

    $/bbl WTI   45.52 Brent   48.11

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 21° 30° Завтра 22° 29° 11 Июл 23° 31° 12 Июл 22° 28°

Регион 08.07.2017 20:48

Эрдоган обещает принимать меры против сторон, помогающим террористам близ территории Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эржоган пообещал в субботу принимать меры против сторон, которые оказывают поддержку находящимся близ турецкой территории террористам.

"Мы никогда не будем молчать и бездействовать, сталкиваясь с теми, кто поддерживает террористические группировки", - сказал он на пресс-конференции в Гамбурге.

"Мы без колебаний будем пользоваться нашим правом на самооборону", - добавил турецкий президент, отметив, что имеет в виду террористов, действующих недалеко от Турции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, АНТИТЕРРОР


Похожие новости


Эрдоган не намерен закрывать турецкую военную базу в Катаре Турция и Германия нуждаются друг в друге и имеют много общего - Эрдоган Эрдоган и Шойгу обсудили в Стамбуле создание зон деэскалации в Сирии - пресс-секретарь президента Турции Эрдоган заявляет об особом значении "Турецкого потока" для отношений Москвы и Анкары Эрдоган призывает США и Саудовскую Аравию присоединиться к астанинским переговорам по Сирии Путин отменил запрет на ввоз на территорию России отдельных видов товаров из Турции

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]