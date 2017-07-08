Эрдоган обещает принимать меры против сторон, помогающим террористам близ территории Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эржоган пообещал в субботу принимать меры против сторон, которые оказывают поддержку находящимся близ турецкой территории террористам.

"Мы никогда не будем молчать и бездействовать, сталкиваясь с теми, кто поддерживает террористические группировки", - сказал он на пресс-конференции в Гамбурге.

"Мы без колебаний будем пользоваться нашим правом на самооборону", - добавил турецкий президент, отметив, что имеет в виду террористов, действующих недалеко от Турции.