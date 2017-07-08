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Дальнее зарубежье 08.07.2017 21:22

Лидеры G20 выразили приверженность к борьбе с коррупцией - коммюнике

Лидеры G20 выразили приверженность к борьбе с коррупцией во всех областях - от незаконной торговли ресурсами дикой природы до коррупции в спорте, говорится в итоговом коммюнике саммита G20 в Гамбурге, опубликованном в субботу.

"Мы остаемся привержены борьбе с коррупцией с помощью международного практического сотрудничества и технической поддержки, и мы продолжим полностью осуществлять План мероприятий G20 по противодействию коррупции 2017-2018", - отмечается в коммюнике.

В нем подчеркивается, что страны G20 договорились "усилить борьбу с коррупцией, связанную с нелегальной торговлей ресурсами дикой природы".

"Нелегальная торговля ресурсами дикой природы является угрозой биологическому разнообразию планеты, экономическому развитию, и, среди прочего, здоровью и безопасности, и содействует высокому уровню коррупции, который G20 не может допустить", - говорится в нем.

Они также призвали международные спортивные организации более интенсивно противодействовать коррупции.

"Мы продолжим нашу работу по продвижению объективности в спорте и призываем международные спортивные организации усилить их борьбу против коррупции достижением наивысших мировых антикоррупционных стандартов и неподкупности в спорте", - говорится в заявлении.

Лидеры G20 также призвали страны к ратификации и реализации Конвенции ООН против коррупции.

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Тэги: G20, КОРРУПЦИЯ, БОРЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]