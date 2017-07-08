Лидеры G20 выразили приверженность к борьбе с коррупцией - коммюнике

Лидеры G20 выразили приверженность к борьбе с коррупцией во всех областях - от незаконной торговли ресурсами дикой природы до коррупции в спорте, говорится в итоговом коммюнике саммита G20 в Гамбурге, опубликованном в субботу.

"Мы остаемся привержены борьбе с коррупцией с помощью международного практического сотрудничества и технической поддержки, и мы продолжим полностью осуществлять План мероприятий G20 по противодействию коррупции 2017-2018", - отмечается в коммюнике.

В нем подчеркивается, что страны G20 договорились "усилить борьбу с коррупцией, связанную с нелегальной торговлей ресурсами дикой природы".

"Нелегальная торговля ресурсами дикой природы является угрозой биологическому разнообразию планеты, экономическому развитию, и, среди прочего, здоровью и безопасности, и содействует высокому уровню коррупции, который G20 не может допустить", - говорится в нем.

Они также призвали международные спортивные организации более интенсивно противодействовать коррупции.

"Мы продолжим нашу работу по продвижению объективности в спорте и призываем международные спортивные организации усилить их борьбу против коррупции достижением наивысших мировых антикоррупционных стандартов и неподкупности в спорте", - говорится в заявлении.

Лидеры G20 также призвали страны к ратификации и реализации Конвенции ООН против коррупции.