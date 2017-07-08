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Культура 08.07.2017 21:50

Даниила Гранина похоронили в Петербурге

Писателя, почетного гражданина Петербурга Даниила Гранина похоронили на Комаровском кладбище под Петербургом в субботу.

После церемонии прощания и залпа воинского салюта писателя похоронили рядом с могилой его супруги Риммы и недалеко от могилы Анны Ахматовой.

Д.Гранин скончался в Петербурге 4 июля на 99-м году жизни. В субботу с ним простились на траурной церемонии в Таврическом дворце.

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Тэги: РОССИЯ, ПЕТЕРБУРГ, ПИСАТЕЛЬ, ПОХОРОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]