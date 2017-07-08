Даниила Гранина похоронили в Петербурге

Писателя, почетного гражданина Петербурга Даниила Гранина похоронили на Комаровском кладбище под Петербургом в субботу.
После церемонии прощания и залпа воинского салюта писателя похоронили рядом с могилой его супруги Риммы и недалеко от могилы Анны Ахматовой.
Д.Гранин скончался в Петербурге 4 июля на 99-м году жизни. В субботу с ним простились на траурной церемонии в Таврическом дворце.
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