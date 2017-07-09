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Дальнее зарубежье 09.07.2017 09:06

Глава Минфина США не стал комментировать заявления России о беседе Путина и Трампа по "российскому следу" на выборах

Министр финансов США Стивен Мнучин отказался комментировать заявления российских представителей о том, что президент США Дональд Трамп принял изложенную президентом РФ Владимиром Путиным позицию о невмешательстве России в американскую предвыборную кампанию.

С.Мнучин сказал журналистам, что члены администрации президента "не собираются комментировать чужие заявления".

Сам В.Путин заявил журналистам в рамках саммита G20 в Гамбурге, что вопрос "российского следа" обсуждался в ходе встречи двух президентов и Д.Трамп и "принял к сведению и согласился" с заявлениями о том, что Россия не вмешивалась в выборы.

Как сказал министр, Д.Трамп сам заявит об этом, и подтвердил, что президент "дал понять свою позицию" по этому вопросу в ходе "серьезного диалога", и лишь потом стороны перешли к обсуждению других проблем.

В то же время, С.Мнучин сказал, что в ходе встречи подробно обсуждался вопрос кибребезопасности, "чтобы обеспечить невмешательство России или других стран в демократические выборы".

В то же время, газета "Нью-Йорк таймс", ссылаясь на источник в Белом доме, сообщила, что беседа по вопросам "российского вмешательства" продолжалась около 40 минут и была напряженной. При этом В.Путин требовал от Д.Трампа привести доказательства.

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Тэги: США, РОССИЯ, ВЫБОРЫ, ВМЕШАТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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