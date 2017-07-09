Министр финансов США Стивен Мнучин отказался комментировать заявления российских представителей о том, что президент США Дональд Трамп принял изложенную президентом РФ Владимиром Путиным позицию о невмешательстве России в американскую предвыборную кампанию.
С.Мнучин сказал журналистам, что члены администрации президента "не собираются комментировать чужие заявления".
Сам В.Путин заявил журналистам в рамках саммита G20 в Гамбурге, что вопрос "российского следа" обсуждался в ходе встречи двух президентов и Д.Трамп и "принял к сведению и согласился" с заявлениями о том, что Россия не вмешивалась в выборы.
Как сказал министр, Д.Трамп сам заявит об этом, и подтвердил, что президент "дал понять свою позицию" по этому вопросу в ходе "серьезного диалога", и лишь потом стороны перешли к обсуждению других проблем.
В то же время, С.Мнучин сказал, что в ходе встречи подробно обсуждался вопрос кибребезопасности, "чтобы обеспечить невмешательство России или других стран в демократические выборы".
В то же время, газета "Нью-Йорк таймс", ссылаясь на источник в Белом доме, сообщила, что беседа по вопросам "российского вмешательства" продолжалась около 40 минут и была напряженной. При этом В.Путин требовал от Д.Трампа привести доказательства.
Азербайджан выступает в роли гаранта безопасности в регионе – МИД
Глава МИД Азербайджана обозначил основные задачи внешней политики страны
Глава МИД Азербайджана обвинил Ереван в постоянных попытках сорвать переговоры по Карабаху
Правительство Азербайджана заинтересовалось предложением повысить налог на табачные изделия - ВБ
Цены на нефть резко снижаются, Brent подешевела до $46,4 за баррель
Азербайджан может использовать рынок ОАЭ для реэкспорта в третьи страны – торгпред
Геолог SOCAR совершил самоубийство на «Нефтяных камнях»
Художник Илья Глазунов скончался на 88-м году жизни
Azeravtoyol получит более 14 млн манатов на строительство автодороги в Сабирабадском районе
Azeravtoyol получит 7 млн манатов на строительство автодороги в Тертерском районе
Azeravtoyol получит около 4 млн манатов на строительство автодороги в Шамахинском районе
Таллинн ждет прогресса в переговорах между Азербайджаном и ЕС по новому соглашению о сотрудничестве
Эмин Агаларов: «На «Жару-2017» в Баку прилетят более 500 артистов»
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Компания Bakcell проводит новые обучающие семинары, для обогащения навыков участников программы Applab
Nar наградил студентов Азербайджанского Технического Университета, показавших наилучшие результаты
В РИКЦ в Баку отметили День семьи, любви и верности. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»