"Не следует играть с огнем, сидя на пороховой бочке", - под таким заголовком в воскресенье вышла статья в органе ЦК Трудовой Кореи газете "Нодон синмун".

"Соединенные Штаты своими военными провокациями довели риск ядерной войны на Корейском полуострове до критической отметки", - пишет издание, комментируя совместные американо-южнокорейские учения, прошедшие в субботу.

Корейский полуостров в статье называется "самой большой в мире пороховой бочкой"

В ходе учений с боевыми стрельбами США и Южная Корея отрабатывали действия в ответ на потенциальный ракетный удар Северной Кореи. Американские бомбардировщики B-1B Lancer многократно приближались к разграничительной линии между двумя корейскими государствами, осуществляли бомбометание.

Газета назвала учения "гамбитом поджигателей войны" и предупредила, что "даже маленький просчет или ошибка могут незамедлительно привести к началу ядерной войны (в регионе - ИФ), которая неизбежно выльется в новую мировую войну".