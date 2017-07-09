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Дальнее зарубежье 09.07.2017 09:22

Пхеньян предупредил США, что им не следует "играть с огнем, сидя на пороховой бочке"

"Не следует играть с огнем, сидя на пороховой бочке", - под таким заголовком в воскресенье вышла статья в органе ЦК Трудовой Кореи газете "Нодон синмун".

"Соединенные Штаты своими военными провокациями довели риск ядерной войны на Корейском полуострове до критической отметки", - пишет издание, комментируя совместные американо-южнокорейские учения, прошедшие в субботу.

Корейский полуостров в статье называется "самой большой в мире пороховой бочкой"

В ходе учений с боевыми стрельбами США и Южная Корея отрабатывали действия в ответ на потенциальный ракетный удар Северной Кореи. Американские бомбардировщики B-1B Lancer многократно приближались к разграничительной линии между двумя корейскими государствами, осуществляли бомбометание.

Газета назвала учения "гамбитом поджигателей войны" и предупредила, что "даже маленький просчет или ошибка могут незамедлительно привести к началу ядерной войны (в регионе - ИФ), которая неизбежно выльется в новую мировую войну".

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Тэги: КНДР, США, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]