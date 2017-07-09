Террористы из сомалийской экстремистской группировки "Аш-Шабаб" предприняли нападение на деревню Джима в Кении на границе с Сомали, и обезглавили девять ее жителей, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП), ссылаясь на данные кенийских властей.
Экстремисты группировки совершают регулярные нападения на кенийские объекты в качестве мести за то, что Кения в 2011 году направила в Сомали войска для борьбы против "Аш-Шабаб".
Нападения экстремистов группировки на Кению участились в последние несколько недель, представляя серьезную опасность в канун президентских выборов, намеченных на август, отмечают наблюдатели.
В 2012 г. "Аш-Шабаб" объединилась с "Аль-Каидой".
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