Террористы из сомалийской экстремистской группировки "Аш-Шабаб" предприняли нападение на деревню Джима в Кении на границе с Сомали, и обезглавили девять ее жителей, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП), ссылаясь на данные кенийских властей.

Экстремисты группировки совершают регулярные нападения на кенийские объекты в качестве мести за то, что Кения в 2011 году направила в Сомали войска для борьбы против "Аш-Шабаб".

Нападения экстремистов группировки на Кению участились в последние несколько недель, представляя серьезную опасность в канун президентских выборов, намеченных на август, отмечают наблюдатели.

В 2012 г. "Аш-Шабаб" объединилась с "Аль-Каидой".