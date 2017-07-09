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Дальнее зарубежье 09.07.2017 09:40

Договоренность о прекращение огня на юго-западе Сирии - важный шаг на пути к уничтожению ИГИЛ - советник Трампа

Важным шагом к разгрому террористической группировки ИГИЛ назвал советник по национальной безопасности американского президента Герберт Макмастер договоренность о прекращении огня в юго-западе Сирии.

"США остаются приведенными разгрому ИГИЛ, что поможет прекращению конфликта в Сирии... Это соглашение (о прекращении огня - ИФ) является важным шагом в направлении реализации этой совместной цели", - говорится в распространенном заявлении советника Дональда Трампа.

По его словам, Вашингтон "воодушевлен прогрессом при заключении соглашения", которое является "приоритетным" для Соединенных Штатов соглашением, достигнутым между США, Россией и Иорданией по зоне деэскалации.

Соглашение должно вступить с силу в воскресенье в полдень по времени Дамаска.

Договоренность о прекращении огня в зоне деэскалации на юго-западе Сирии была достигнута в ходе встречи между президентами РФ и США Владимиром Путины и Д.Трампом в ходе встречи на полях саммита "двадцатки" в Гамбурге.

Вместе с тем, как сказал Г.Макмастер, в ходе встречи "не были решены какие-то проблемы" в отношениях между Вашингтоном и Москвой.

"Никакие проблемы не были решены. Никто не надеялся на то, что на встрече их можно будет решить. Вместе с тем, встреча стала началом диалога по серьезным проблемам, и мы начинаем работать над их решением вместе", - приводит Белый дом заявление советникам президента.

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Тэги: США, РОССИЯ, ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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