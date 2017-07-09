Договоренность о прекращение огня на юго-западе Сирии - важный шаг на пути к уничтожению ИГИЛ - советник Трампа

Важным шагом к разгрому террористической группировки ИГИЛ назвал советник по национальной безопасности американского президента Герберт Макмастер договоренность о прекращении огня в юго-западе Сирии.

"США остаются приведенными разгрому ИГИЛ, что поможет прекращению конфликта в Сирии... Это соглашение (о прекращении огня - ИФ) является важным шагом в направлении реализации этой совместной цели", - говорится в распространенном заявлении советника Дональда Трампа.

По его словам, Вашингтон "воодушевлен прогрессом при заключении соглашения", которое является "приоритетным" для Соединенных Штатов соглашением, достигнутым между США, Россией и Иорданией по зоне деэскалации.

Соглашение должно вступить с силу в воскресенье в полдень по времени Дамаска.

Договоренность о прекращении огня в зоне деэскалации на юго-западе Сирии была достигнута в ходе встречи между президентами РФ и США Владимиром Путины и Д.Трампом в ходе встречи на полях саммита "двадцатки" в Гамбурге.

Вместе с тем, как сказал Г.Макмастер, в ходе встречи "не были решены какие-то проблемы" в отношениях между Вашингтоном и Москвой.

"Никакие проблемы не были решены. Никто не надеялся на то, что на встрече их можно будет решить. Вместе с тем, встреча стала началом диалога по серьезным проблемам, и мы начинаем работать над их решением вместе", - приводит Белый дом заявление советникам президента.