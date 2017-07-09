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Дальнее зарубежье 09.07.2017 09:55

Выступления антиглобалистов в Гамбурге продолжились в воскресенье - СМИ

В германском городе Гамбурге выступления антиглобалистов продолжились в воскресенье уже после завершения саммита "большой двадцатки", сообщают СМИ с места событий.

Антиглобалисты собрались в районе города, где проходили массовые стычки между ними и силами правопорядка в дни работы саммита, вооружившись стеклянными бутылками, продолжили поджигать автомобили, направляя их на полицейских. Стражи порядка были вынуждены применить водометы и слезоточивый газ, о чем сообщила в своем твиттере городская полиция.

В ходе столкновению во время работ саммита было задержано более 200 нарушителей порядка, более 140 из них арестовано.

Выступления антиглобалистов начались еще в четверг - в преддверье открытия саммита, который состоялся 7-8 июля.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, АНТИГЛОБАЛИСТЫ, ВЫСТУПЛЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]