Выступления антиглобалистов в Гамбурге продолжились в воскресенье - СМИ

В германском городе Гамбурге выступления антиглобалистов продолжились в воскресенье уже после завершения саммита "большой двадцатки", сообщают СМИ с места событий.

Антиглобалисты собрались в районе города, где проходили массовые стычки между ними и силами правопорядка в дни работы саммита, вооружившись стеклянными бутылками, продолжили поджигать автомобили, направляя их на полицейских. Стражи порядка были вынуждены применить водометы и слезоточивый газ, о чем сообщила в своем твиттере городская полиция.

В ходе столкновению во время работ саммита было задержано более 200 нарушителей порядка, более 140 из них арестовано.

Выступления антиглобалистов начались еще в четверг - в преддверье открытия саммита, который состоялся 7-8 июля.