Выступления антиглобалистов в Гамбурге продолжились в воскресенье - СМИ

В германском городе Гамбурге выступления антиглобалистов продолжились в воскресенье уже после завершения саммита "большой двадцатки", сообщают СМИ с места событий.
Антиглобалисты собрались в районе города, где проходили массовые стычки между ними и силами правопорядка в дни работы саммита, вооружившись стеклянными бутылками, продолжили поджигать автомобили, направляя их на полицейских. Стражи порядка были вынуждены применить водометы и слезоточивый газ, о чем сообщила в своем твиттере городская полиция.
В ходе столкновению во время работ саммита было задержано более 200 нарушителей порядка, более 140 из них арестовано.
Выступления антиглобалистов начались еще в четверг - в преддверье открытия саммита, который состоялся 7-8 июля.
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