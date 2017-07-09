Почти 150 тыс. жителей американского Лос-Анджелеса остались без света - власти

Около 140 тыс. жителей американского города Лос-Анджелеса остались без электричества в результате пожара на одной из электрических подстанций, сообщило руководство города.

Работа подстанции была прекращена в субботу для борьбы с возгоранием.

Пока сообщений о возобновлении работы подстанции не поступало. СМИ обращают внимание, что в последние дни температура воздуха в городе превышает 30 градусов по Цельсию.