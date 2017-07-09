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Дальнее зарубежье 09.07.2017 10:15

Почти 150 тыс. жителей американского Лос-Анджелеса остались без света - власти

Около 140 тыс. жителей американского города Лос-Анджелеса остались без электричества в результате пожара на одной из электрических подстанций, сообщило руководство города.

Работа подстанции была прекращена в субботу для борьбы с возгоранием.

Пока сообщений о возобновлении работы подстанции не поступало. СМИ обращают внимание, что в последние дни температура воздуха в городе превышает 30 градусов по Цельсию.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ПОДСТАНЦИЯ, ПОЖАР, ПОСЛЕДСТВИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]