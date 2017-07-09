Российские хакеры виновны в кибератаке на американские электростанции - газета

Газета "Вашингтон пост", ссылаясь на источники из числа высокопоставленных чиновников, сообщила, что российские хакеры причастны к кибратаке на ряд американских электростанций.

"Американские чиновники высокого ранга считают, что за кибратаками на системы американской АЭС и других энергетических объектов стоят российские правительственные хакеры", - сообщило издание.

Ранее американские СМИ информировали о взломах компьютерных сетей АЭС в американском штате Канзас и ряда других электростанций.