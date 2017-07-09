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Дальнее зарубежье 09.07.2017 11:16

Российские хакеры виновны в кибератаке на американские электростанции - газета

Газета "Вашингтон пост", ссылаясь на источники из числа высокопоставленных чиновников, сообщила, что российские хакеры причастны к кибратаке на ряд американских электростанций.

"Американские чиновники высокого ранга считают, что за кибратаками на системы американской АЭС и других энергетических объектов стоят российские правительственные хакеры", - сообщило издание.

Ранее американские СМИ информировали о взломах компьютерных сетей АЭС в американском штате Канзас и ряда других электростанций.

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Тэги: США, РОССИЯ, АЭС, ХАКЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]