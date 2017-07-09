На встрече с Трампом Си Цзиньпин призвал Вашингтон к взаимному уважению и учету озабоченностей - МИД КНР

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом СЩА Дональдом Трампом заявил, что обе страны должны уважать коренные интересы своего партнера и с пониманием относиться к озабоченностям друг друга, сообщил МИД КНР в воскресенье.

"Си Цзиньпин подчеркнул, что обе стороны должны с уважением подходить к соблюдению коренных интересов и главных озабоченностей друг друга", - говорится в сообщении о состоявшейся двухсторонней встрече глав двух государств на полях саммита "большой двадцатки" в Гамбурге.

Си Цзиньпин отметил, что "следует надлежащим образом разрешать возникающие противоречия и чувствительные проблемы".

Китайский руководитель высказался в пользу всестороннего развития сотрудничества между США и Китаем, призвал "согласовывать позиции по основным международным и региональным вопросам", "продвигать сотрудничество между армиями двух государств".

Встреча проходила на фоне резкого недовольства Пекина решением Вашингтона о поставках тайваньскому режиму вооружений на сумму почти в $1,5 млрд, а также заходами американских военных кораблей, полетами самолетов ВВС США в зоне спорных островов в Южно-Китайском море, суверенитет над которыми, как неоднократно заявляла КНР, принадлежит Китаю.

Китайский руководитель в недавней телефонной беседе с Д.Трампом подчеркнул, что он надеется на то, что США будут решать вопросы, касающиеся Тайваня, в соответствии с принципом одного Китая и положениями трех совместных коммюнике (об установлении дипотношений - ИФ)".

Си Цзиньпин обратил внимание, что со времени его апрельского визита в США "отношения между двумя странами подверглись влиянию негативных факторов".

Пресс-служба Белого дома, комментируя встречу двух лидеров, отметила, что они обсудили проблему Северной Кореи, вопросы экономического сотрудничества.

Как сообщалось ранее, Вашингтон проявляет недовольство тем, что, по его мнению, Китай, являясь главным торговым партнером КНДР, недостаточно использует политическое и экономическое влияние на северокорейский режим, чтобы побудить его отказаться о развития ракетно-ядреных программ.