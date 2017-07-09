Контакты между армиями Китая и КНДР сведены к нулю - Минобороны КНР

Руководитель Центра международного сотрудничества министерства обороны КНР полковник Чжоу Бо заявил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) прекратила все контакты и сотрудничество с армией Северной Кореи.
"У нас были многочисленные контакты и обмены, но в прошлом. Думаю, это отражает определенные изменения в наших отношениях (с КНДР - ИФ) по всем хорошо известным причинам", - сказал он в интервью сингапурскому телеканалу Channel News Asia.
Он также заверил, что у Китая нет намерений применять военную силу против кого бы то ни было.
"Когда Китай предупреждают о необходимости воздерживаться от применения силы, я нахожу это смехотворным, поскольку это совсем не то, чем мы занимаемся, и у нас нет намерений предпринимать такие шаги в будущем", - подчеркнул полковник.
США последовательно настаивают на том, чтобы Пекин, как главный торгово-экономический партнер Пхеньяна, использовал дипломатические и экономические рычаги давления на северокорейское руководство с целью побудить его отказаться от ракетно-ядерных программ. Одновременно США вводят санкции против некоторых китайских компаний по обвинению в контактах с КНДР в нарушение наложенных на нее Советом безопасности ООН санкций.
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