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Дальнее зарубежье 09.07.2017 10:25

Контакты между армиями Китая и КНДР сведены к нулю - Минобороны КНР

Руководитель Центра международного сотрудничества министерства обороны КНР полковник Чжоу Бо заявил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) прекратила все контакты и сотрудничество с армией Северной Кореи.

"У нас были многочисленные контакты и обмены, но в прошлом. Думаю, это отражает определенные изменения в наших отношениях (с КНДР - ИФ) по всем хорошо известным причинам", - сказал он в интервью сингапурскому телеканалу Channel News Asia.

Он также заверил, что у Китая нет намерений применять военную силу против кого бы то ни было.

"Когда Китай предупреждают о необходимости воздерживаться от применения силы, я нахожу это смехотворным, поскольку это совсем не то, чем мы занимаемся, и у нас нет намерений предпринимать такие шаги в будущем", - подчеркнул полковник.

США последовательно настаивают на том, чтобы Пекин, как главный торгово-экономический партнер Пхеньяна, использовал дипломатические и экономические рычаги давления на северокорейское руководство с целью побудить его отказаться от ракетно-ядерных программ. Одновременно США вводят санкции против некоторых китайских компаний по обвинению в контактах с КНДР в нарушение наложенных на нее Советом безопасности ООН санкций.

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Тэги: КИТАЙ, КНДР, АРМИИ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]