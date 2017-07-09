Испания обновила концепцию продвижения страны как туристического направления

Правительство Испании представило новую концепцию продвижения страны за рубежом как туристического направления, сообщает отдел туризма посольства Испании.
"Это креативный ряд из четырех видеороликов и 30 макетов со слоганом Spain is part of you / Espana es parte de ti (Испания - часть тебя) призван усилить узнаваемость и обновить позиционирование туристического бренда страны", - говорится в сообщении.
Кампания направлена на привлечение туристов с разными интересами и мотивацией к путешествиям. Ожидаемая аудитория продвижения - более 500 млн человек. В основу творческой концепции слогана создатели заложили идею того, что любому туристу "хочется немного заболеть той страной, по которой он путешествует" и он будет ее помнить еще в течение длительного периода после поездки. Такое позиционирование привлечет и тех, кто уже был в Испании, и тех, кто еще ни разу не приезжал на отдых в страну, отмечается в сообщении.
Для того, чтобы определить аудиторию, на которую направлен новый имиджевый ряд, Институт туризма Испании (Turespana) оценил, какие рынки являются наиболее важными с точки зрения доходов для Испании (средние расходы человека из каждой страны). Затем были определены главные туристические продукты, и эти три переменные были применены к профилю туриста.
"Речь идет о публике с высоким уровнем расходов в стране путешествия и увлеченностью такими туристическими продуктами, как шопинг, эногастрономический туризм, городской туризм, культура и искусство, а также разнообразные тематические маршруты. Креативный ряд также создан для более отдаленных туристических рынков, чьи туристы преследуют более общие цели в поездках по Испании, зачастую совмещая посещение этой страны с поездками по другим странам Европы", - рассказали в пресс-службе.
Общее число туристов, приехавших в Испанию в январе-мае 2017 года, составило 27,933 млн, что на 11,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего туристов за пять месяцев прибыло в Испанию из Великобритании (6,405 млн, рост на 10,9%), Германии (4,034 млн, +7,6%) и Франции (3,881 млн, +5%).
Испанию за пять месяцев 2017 года посетили 305,1 тыс. российских туристов, что на 13,5% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.
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