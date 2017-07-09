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Карабахский конфликт 09.07.2017 11:47

Глава МИД Азербайджана обвинил Ереван в постоянных попытках сорвать переговоры по Карабаху

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров считает, что Армения зашла в тупик в урегулировании нагорно-карабахского конфликта и посредством провокаций на линии соприкосновения стремится сорвать переговорный процесс.

"Позиция Азербайджана в урегулировании конфликта носит принципиальный характер - Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. Азербайджан никогда не смирится с фактом оккупации, никогда не позволит создать на своей территории второе армянское государство", - отмечает Э.Мамедъяров в своей статье, опубликованной в официальных СМИ по случаю Дня дипломата.

По его мнению, активная деятельность Азербайджана позволила принять важные меры по предотвращению и разоблачению политики Армении.

Э.Мамедъяров отмечает, что вся международная общественность, за исключением Армении, признает, поддерживает и уважает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана в пределах его признанных на международном уровне границ. Эта позиция закреплена в известных резолюциях Совета Безопасности ООН, резолюциях и постановлениях ОБСЕ, Организации исламского сотрудничества, Совета Европы, НАТО, Движения неприсоединения и других международных организаций, а также заявлениях и двойных документах других государств на двусторонней основе.

"Попытки Армении перенести военную оккупацию территорий Азербайджана в политическую плоскость и даже легитимизировать оккупацию под предлогом самоопределения потерпели крах. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ и вся международная общественность считают основанный на оккупации нынешний статус-кво неприемлемым и неустойчивым и серьезно призывают к его изменению. Изменение статус-кво, в первую очередь, предусматривает устранение факта оккупации", - подчеркнул он.

Глава МИД отметил, что сформированы политико-правовые основы поэтапного урегулирования конфликта.

"Это вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана, обеспечение территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в пределах его признанных на международном уровне границ, возвращение азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, в том числе азербайджанской общины Нагорного Карабаха, на родные земли и сосуществование армянской и азербайджанской общин Нагорного Карабаха в пределах границ Азербайджана в виде автономии", - пишет министр.

Э.Мамедъяров считает, что Армения зашла в тупик в переговорном процессе.

"У Армении нет иного пути, как вывести свои войска с оккупированных азербайджанских территорий. Поэтому Армения, совершая военно-политические провокации, пытается отвлечь внимание от главной цели и, стремясь направить его на технические вопросы, воспрепятствовать переговорам", - добавил он.

Глава МИД подчеркнул, что официальный Баку и впредь будет продолжать последовательную и проактивную деятельность по ликвидации последствий армянской оккупации и обеспечению территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в пределах ее признанных на международном уровне границ.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, ПОЗИЦИЯ


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