Интернет-деятель Антон Носик скончался на 52-году жизни - СМИ

Известный блогер и журналист Антон Носик скончался минувшей ночью на 52-м году жизни.

Причиной смерти стал сердечный приступ, сообщили радиостанции "Эхо Москвы" его знакомые.

Антон Носик - интернет-деятель, стартап-менеджер, журналист, популярный блогер.