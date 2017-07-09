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СНГ 09.07.2017 12:04

Интернет-деятель Антон Носик скончался на 52-году жизни - СМИ

Известный блогер и журналист Антон Носик скончался минувшей ночью на 52-м году жизни.

Причиной смерти стал сердечный приступ, сообщили радиостанции "Эхо Москвы" его знакомые.

Антон Носик - интернет-деятель, стартап-менеджер, журналист, популярный блогер.

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Тэги: РОССИЯ, БЛОГЕР, КОНЧИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]