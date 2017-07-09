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Внешняя политика 09.07.2017 12:17

Глава МИД Азербайджана обозначил основные задачи внешней политики страны

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров обозначил основные задачи внешней политики страны.

«Основной задачей является урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта в соответствии с нормами и принципами международного права, резолюциями Совета Безопасности ООН в пределах признанных на международном уровне границ Азербайджана на основе его территориальной целостности и суверенитета», - пишет министр в статье, опубликованной в официальной печати в воскресенье.

Другой задачей, по его словам, является, «с учетом отсутствия в Азербайджане внутренних источников риска и формирования основных угроз за пределами нашей страны – защита нашей страны от внешних рисков и обеспечение ее безопасности путем правильной политики и необходимых мер».

В число задач МИД Азербайджана также входят: невмешательство во внутренние дела государств и поддержка межгосударственных отношений, отрицающих внешнее вмешательство; избежание международных действий и инициатив, не отвечающих национальным интересам Азербайджана и интересам народа, и продолжение политики, основанной на национальных интересах; расширение успешного сотрудничества Азербайджана с международными организациями и расширение многосторонней дипломатии страны; поощрение межрелигиозного и межкультурного диалога и мультикультурализма.

«Задачами также являются повышение конкурентоспособности национальной экономики, расширение экспорта и получение выхода на новые рынки на фоне мирового финансово-экономического кризиса и падения цен на нефть; завершение строительства проектов TANAP и TAP в соответствии с графиком и начало функционирования Южного газового коридора; завершение работ по транспортным коридорам Восток-Запад и Север-Юг», - пишет Э.Мамедъяров.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МИД, ЗАДАЧИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]